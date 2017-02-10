共軍鷹派退將王洪光武統遭批

原南京軍區副司令員、退役中將王洪光常發表對台「武統」意見，北京專家指這僅是其個人意見，其實有關意見並不符合中共台工作方向及內容。（圖取自大陸網站）

2017年中共對台工作會議在北京舉行。中共中央政治局常委俞正聲出席會議並作重要講話。會中沒有把「武統」列入對台工作時間表。（圖／新華網）

共軍退將王洪光常對兩岸情勢發表高論，諸如「大陸以小時計來奪取台灣」、「2020年前後要爆發台海戰爭，很可能一舉奪取台灣。」北京一軍事研究協會批評王洪光「武統」言論不負責任，僅為個人意見。

原南京軍區副司令員退役的王洪光中將對民進黨政府不放心，對國民黨也沒好話。他說：國民黨已經爛泥扶不上牆。對老國民黨則稱：張靈甫除去抗日，也就不是什麽名將，只能說是解放軍的手下敗將。

王洪光因其身分，其發言常被揣測是否僅為個人意見或是北京有關方面授意？

香港鳯凰網9日專文指，兩岸統一，向心力和吸引力才是走向統一的溫和良方。中國軍控與裁軍協會研究部主任滕建群表示，動輒言武和以武相逼，是不負責任之舉。2017年中共中央對台工作會議，也沒有將「武統」列入工作時間表。

滕建群及相關兩岸關係專家是在出席鳯凰網8日《震海聽風錄》節目時，作以上表示。9日鳯凰網再發表專文。大陸網站同步轉載「解放軍退役將領武統言論不負責任？」文章。

滕建群在座談節目說，大陸確實在做武統準備，但有一波退下來的將軍講話不是很負責任。

滕建群表示，他不是代表官方的，不是官方立場，這個應該肯定的。因為我們老祖宗就告訴我們善戰者不言戰，你整天喊打打打的話，我覺得這不是一個真正的戰略家，一個軍人所應該秉承的，因為我們現在對台的話，我們還是親兄弟，我們打起來的話，這個仇的話永遠不會解除的。所以我個人感覺對於這樣一些言論的話，我們沒有必要太過於看重他們。

該節目另一來賓丁學良表示同意滕建群看法。他說：台灣是經常把退休的中國人民解放軍的話，當做是官方政策的一次試驗試水。

(中時電子報)