共軍鷹派退將王洪光武統遭批
共軍退將王洪光常對兩岸情勢發表高論，諸如「大陸以小時計來奪取台灣」、「2020年前後要爆發台海戰爭，很可能一舉奪取台灣。」北京一軍事研究協會批評王洪光「武統」言論不負責任，僅為個人意見。
原南京軍區副司令員退役的王洪光中將對民進黨政府不放心，對國民黨也沒好話。他說：國民黨已經爛泥扶不上牆。對老國民黨則稱：張靈甫除去抗日，也就不是什麽名將，只能說是解放軍的手下敗將。
王洪光因其身分，其發言常被揣測是否僅為個人意見或是北京有關方面授意？
香港鳯凰網9日專文指，兩岸統一，向心力和吸引力才是走向統一的溫和良方。中國軍控與裁軍協會研究部主任滕建群表示，動輒言武和以武相逼，是不負責任之舉。2017年中共中央對台工作會議，也沒有將「武統」列入工作時間表。
滕建群及相關兩岸關係專家是在出席鳯凰網8日《震海聽風錄》節目時，作以上表示。9日鳯凰網再發表專文。大陸網站同步轉載「解放軍退役將領武統言論不負責任？」文章。
滕建群在座談節目說，大陸確實在做武統準備，但有一波退下來的將軍講話不是很負責任。
滕建群表示，他不是代表官方的，不是官方立場，這個應該肯定的。因為我們老祖宗就告訴我們善戰者不言戰，你整天喊打打打的話，我覺得這不是一個真正的戰略家，一個軍人所應該秉承的，因為我們現在對台的話，我們還是親兄弟，我們打起來的話，這個仇的話永遠不會解除的。所以我個人感覺對於這樣一些言論的話，我們沒有必要太過於看重他們。
該節目另一來賓丁學良表示同意滕建群看法。他說：台灣是經常把退休的中國人民解放軍的話，當做是官方政策的一次試驗試水。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。