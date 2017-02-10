中和大廟慶元宵 11日熱鬧登場

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新北市中和區公所與廣濟宮、福和宮11日晚間6時30分，將在福和宮廟埕舉辦106年「大廟慶元宵」猜燈謎晚會活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所與廣濟宮、福和宮11日晚間6時30分，將在福和宮廟埕舉辦106年「大廟慶元宵」猜燈謎晚會活動。（葉書宏翻攝）

元宵節將至，新北市中和區公所與廣濟宮、福和宮11日晚間6時30分，將在福和宮廟埕舉辦106年「大廟慶元宵」猜燈謎晚會活動，中和區公所將提前1小時，在現場發放新北市元宵民俗小提燈，共同歡慶元宵佳節。

中和區公所指出，現場除免費發送小提燈（送完為止）外，還有精彩歌舞表演秀，有Q版電音三太子、街舞、魔術秀、武術大會串、新疆舞蹈以及女子樂團的國樂演出等，將帶來一連串精彩舞藝及動人歌曲。

活動中更穿插猜燈謎抽紅包，多項大獎歡迎大家踴躍參加，一同慶佳節、鬧元宵，歡度元宵夜。

中和區柯慶忠區長表示，未來將持續提升在地社會資源的整合，結合在地資源規劃辦理多場文化休閒活動，提供市民更多活動空間，期許讓每一位來到中和的市民都能感受到中和的貼心與服務，並希望藉由本次活動營造元宵佳節歡樂氛圍。

(中時)