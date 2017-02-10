鄭秀文MV身材突變 情挑小鮮肉
香港歌手鄭秀文推出全新國語EP「裸」，最新主打單曲「裸體早餐」給歌迷驚奇，平胸的她變身成為G奶天后，情挑裸體小鮮肉。
鄭秀文最新單曲「裸體早餐」MV找來金曲導演比爾賈執導，飽滿的色調加上超寫實的奇幻場景，讓鄭秀文一到片場就直呼「愛死了」。
為了讓MV情境更加充滿意亂情迷的奇幻氛圍，造型向來引領時尚潮流的鄭秀文，為了「裸體早餐」打造帶點70年代復古卻又充滿實驗性的前衛風情，有怪誕奇幻、也有風格時尚，所有強烈的特異元素碰撞一起。
造型團隊更設計一件有如充氣娃娃般的巨乳圍裙，讓她瞬間平胸變G奶，她霸氣的笑說，「Why not（為何不行）」。
MV裡鄭秀文一頭浪漫的波浪長卷髮，加上誇張的巨乳圍裙，效果突出驚豔，浪漫、性感之中帶點卡通感的戲謔幽默，畫面中鄭秀文在餐桌前盡情挑逗小鮮肉男模，想告訴男孩們愛情應該是一種平等的關係，MV最後還搬出西瓜跟洗衣版，小小的幽了自己一默。1060210
(中央社)
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