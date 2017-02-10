宣傳廣告作假 立陶宛觀光局長請辭

我要評比

立陶宛觀光局長今天被迫下台，因為國家出資做的觀光宣傳廣告，竟然用其他國家的照片，下方還寫著「真實就是美」的標語。

法新社報導，立陶宛觀光局承認社群媒體上使用的部分照片，是在歐盟國家芬蘭和斯洛伐克拍攝的。

立陶宛臉書用戶今天發布數百則來自世界各地的照片，加上#realisbeautiful（真實就是美）的主題標籤，還說這些都是立陶宛的觀光景點。

總理思科威爾內里（Saulius Skvernelis）也加入這波行動，貼出位在布魯塞爾市中心的歐洲聯盟執行委員會貝爾萊蒙大廈（Berlaymont）照片。

他寫道，「明天開始，我們就要在卡羅萊尼斯基斯（Karoliniskes）新建的政府大樓上班了」，還在後面加上笑臉。卡羅萊尼斯基斯是首都維爾紐斯的住宅郊區。

數小時後，思科威爾內里痛斥宣傳廣告「作假」，要求進行調查。

經濟部發言人告訴法新社，經濟部長辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）今天召見觀光局長卡斯勞斯琪娜（Jurgita Kazlauskiene），她遞交辭呈。（譯者：中央社陳昱婷）1060210

(中央社)