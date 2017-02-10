香港地鐵起火釀15傷 尖沙咀站緊急封閉
香港地鐵車廂今晚驚傳火警，造成15人受傷，也讓在尖峰時段搭乘地鐵的通勤乘客陷入恐慌，發生事故的主要大站尖沙咀站已進行疏散措施。
香港明報新聞網與法新社報導，網路流傳的影片顯示，1列地鐵的1個車廂起火，在九龍尖沙咀站月台引發騷動，1名衣物著火的乘客倒臥月台上，身旁的人試圖要幫他滅火。
警方女發言人告訴法新社：「已請乘客撤離尖沙咀站。」
公共廣播機構香港電台（RTHK）刊出照片中，乘客擠在濃煙密布的車廂中，報導形容該站「陷入混亂」。
報導稱，火勢已被工作人員撲滅。
港鐵公司（MTR）在各站發布公告，稱「工作人員正在處理該站狀況」，所有列車皆暫不停靠尖沙咀站。
港鐵公司表示，這起火警造成1條地鐵線路中斷，建議通勤乘客可考慮轉乘其他交通工具。（譯者：中央社廖禹揚）1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。