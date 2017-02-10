香港地鐵起火釀15傷 尖沙咀站緊急封閉

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香港地鐵車廂今晚驚傳火警，造成15人受傷，也讓在尖峰時段搭乘地鐵的通勤乘客陷入恐慌，發生事故的主要大站尖沙咀站已進行疏散措施。

香港明報新聞網與法新社報導，網路流傳的影片顯示，1列地鐵的1個車廂起火，在九龍尖沙咀站月台引發騷動，1名衣物著火的乘客倒臥月台上，身旁的人試圖要幫他滅火。

警方女發言人告訴法新社：「已請乘客撤離尖沙咀站。」

公共廣播機構香港電台（RTHK）刊出照片中，乘客擠在濃煙密布的車廂中，報導形容該站「陷入混亂」。

報導稱，火勢已被工作人員撲滅。

港鐵公司（MTR）在各站發布公告，稱「工作人員正在處理該站狀況」，所有列車皆暫不停靠尖沙咀站。

港鐵公司表示，這起火警造成1條地鐵線路中斷，建議通勤乘客可考慮轉乘其他交通工具。（譯者：中央社廖禹揚）1060210

(中央社)