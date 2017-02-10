香港地鐵疑遭縱火 梁振英促全力調查

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香港地鐵列車今晚疑似遭縱火，1名男子涉嫌自焚，已造成15人受傷。香港行政長官（特首）梁振英表示高度關注，除慰問傷者，也已要求相關部門全力調查。

官方香港電台報導，涉嫌自焚縱火的被捕男子三級燒傷，已由伊利沙伯醫院轉往沙田威爾斯醫院急救。

香港警方正在調查這名男子的身分，由於他講廣東話，據信是香港本地人。

梁振英對此事件表示高度關注，已要求相關部門全力調查，並派香港食物及衛生局局長高永文代表港府前往醫院探望傷者，責成各醫院全力救治。

香港特首參選人曾俊華對此事件感到震驚。他表示，與香港民眾一樣心情沉重，希望傷者盡早康復，並向傷者家屬表示慰問，相信港鐵及相關部門會徹查此事。

同樣參選香港特首的林鄭月娥稍早也透過競選辦公室說，對這起事件表示震驚，相信港鐵及政府部門會徹底調查此事，防止同類事件再次發生。1060210

(中央社)