與習近平通話 川普對陸態度轉向

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美國總統川普昨天與中國大陸國家主席習近平通電話，表示支持美國長期以來採取的「一中」政策，分析師解讀，此舉是這位善變的總統的1次路線轉向。

這位原為地產大亨的總統表示，會「遵循」自美國前總統尼克森（Richard Nixon）以來，歷任政府所維持的立場。

法新社報導，這顯示川普想法的明顯轉向。他在上任前曾在受訪中表示，不覺得「應受限於一中政策，除非我們與中國達成其他事務的協議，包括貿易」。

台灣與大陸當局在1992年同意只有「一個中國」，但也同意雙方在精確定義上意見不同。

原則上，這代表世界各國僅能與其中一方建立正式外交關係，多數國家選擇與北京建交，但仍有多國繼續與台灣維持經濟關係。

美國於1979年與台灣斷交，轉為承認北京政府。但美國從未對台灣主權有任何明確聲明，導致這個問題懸而未決。

川普去年11月贏得選戰後不久，曾與總統蔡英文通話，打破美國數十年來的外交慣例。

北京12月3日向華府提出正式抗議，接著發表聲明，警告中美關係可能惡化。

分析家表示，川普累積的人氣，部分是由於他對北京的批評，他曾痛批北京「偷走」美國工作機會，他的政府也有多位疑中論者，因此對中國態度不太可能發生戲劇性的軟化。

雪梨大學（University of Sydney）研究美中關係的專家湯森（Ashley Townshend）預期，川普在雙邊關係的許多方面，會持續對大陸強硬。

香港大學的徐國琦教授則認為，川普與習近平這通電話，如今可為雙邊關係帶來某些調整。（譯者：中央社廖禹揚）1060210

(中央社)