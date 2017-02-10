希臘拆二戰破2百公斤炸彈 7萬人得撤離

希臘第2大城第撒隆尼基（Thessaloniki）12日將有達7萬2000人撤離住家，以讓專家拆解並移除一枚重250公斤的二戰炸彈。

這枚炸彈是在上週一處加油站進行挖掘工作時，在距地面約5公尺處的地底下被發現，軍方專家將設法拆解炸彈，預計將持續數小時。

警方表示，自12日早上6時起，巴士將把住在炸彈所在地半徑2公里內的居民送至當地體育館、體育場或咖啡廳。這將是希臘和平時期規模最大的撤離行動。（譯者：中央社蔡佳伶）1060210

(中央社)