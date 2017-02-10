感冒反飆得分新高 南山張鎮衙：需要爆發一下

南山張鎮衙18分、外帶9籃板。(林宋以情攝)

鼻樑貼著防護員特地為他貼上的黑色彈性繃帶，南山高中195公分長人張鎮衙，10日面對能仁，拿下本學年度最佳18分、含三分球5投3中，外帶9籃板，聯手李家慷、吳沛嘉81比71力克能仁，成為松山之後第2支晉級男子四強隊伍。

「因為感冒，貼著鼻子比較通。」張鎮衙笑說，「原本防護員還要貼十字，但那實在太醜了，好像豬，所以只貼直的。」上半場結束僅2分領先，南山下半場由張鎮衙、李家慷帶領出一波「三分雨」，打出31比21攻勢，順利笑納第5勝。

南山陳又瑋8分，助攻、籃板、抄截各5。(林宋以情攝)

此役三分線投得順手，張鎮衙說，「壓抑很久，前兩次碰能仁都輸，這場爆發一下，團隊切入島傳也做得比較好。」

贏是贏了，但衛冕軍教頭許時清認為贏得並不踏實，「防守籃板不及格，讓對方抓太多進攻籃板，第2波、第3波放進太多。如果不是第3節外線有點準度，不然還很難說。」

許時清坦言，此役也暴露出球隊的缺點，「兩個中鋒伺候陳范柏彥，還是讓他抓了那麼多籃板，一樣不及格。」不過教頭對替補球員則是讚譽有加，「這個階段專注度有提升，6到10人都有貢獻，包括魏嘉豪、吳念哲等人，相較前個階段好很多。」

(中時電子報)