港鐵13年前也曾遭縱火 兇手遭判終身監禁

港鐵自1979年通車以來，於2004年發生首宗縱火案。(圖/取自香港經濟日報)

香港地鐵晚間7時傳出縱火案，嫌犯疑似在車廂內投擲汽油彈，導致至少12人受傷。事實上，港鐵自1979年通車以來，曾於2004年發生首宗縱火案，兇手趁著繁忙的上班時段於車廂內縱火，導致14人輕傷，遭判終身監禁。

據《香港經濟日報》報導，香港地鐵於2004年發生首宗縱火案。一列開往金鐘站的荃灣線列車上，1名兇手突然點燃汽油瓶，乘客嚇阻無效，車廂內頓時濃煙密布。

由於兇手位置接近駕駛艙，車長發現狀況後隨即通知行控中心。由於當時正行駛於隧道內，行控中心決定開往金鐘站，並於報告狀況後2分鐘才打開車門，呼籲乘客從車尾疏散。

當時場面混亂，車廂內留下不少乘客慌亂之下遺留的物品，如報紙、手機、甚至是高跟鞋，而車廂與駕駛艙的隔板也已燒到焦黑。該起事件更造成14名乘客因吸入濃煙感到不適而送醫。

2004年1月5日香港地鐵突發火警，造成多人受傷。(資料照/新華社)

引發這場事件的兇手為66歲的嚴金鐘，曾因交通事故領不到應得的賠償金，導致營業店鋪倒閉，妻子和兒女也因經濟問題憤而離開他，種種打擊下，使其個性變得偏激。雖嚴金鐘一再否認犯行，然而陪審團一致認定罪刑成立，最後遭求處終身監禁。

(中時電子報)