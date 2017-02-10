港鐵列車起火 警方：有傷者自稱縱火

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香港地鐵列車今晚發生火警，導致13人受傷。警方表示，1名傷者自稱是縱火者，相信這是個人理由所導致的獨立事件，並非恐怖攻擊。

香港消防處和警方晚間交代事件經過。

消防處高層表示，他們於晚間7時15分獲報地鐵列車發生火警，消防員5分鐘後到場，但當時火警已被乘客用滅火器撲滅，起火的車廂位於列車車尾。

消防處高層說，這起事件造成13人受傷，有人嚴重燒傷，有人因為吸入濃煙嗆傷，起火原因可疑。

警方高層說，獲救的1名傷者自稱是縱火者，他姓張，60歲。

據指出，這名縱火者接受警員盤問時語無倫次，警方相信這是個人原因所造成的獨立事件，並非恐攻。1060210

(中央社)