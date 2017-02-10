《兩岸星期人物》基因學權威 MIT最年輕終身教授張鋒
美國名校麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）近日宣布，將授予校內5名傑出學者「終身教授」（tenured professor）的榮譽，其中包含去年曾訪台的唐獎生技醫藥類得主張鋒，以35歲之齡成為麻省理工有史以來最年輕的終身教授。畢業於名校史丹佛大學（Stanford University）的張鋒，於2013年發展出能編輯基因（DNA）的CRISPR/Cas系統，因此在學界聲名大噪。
據麻省理工學院校訊報導，目前任教於該校腦科學系和博德研究所（Broad Institute）的華裔科學家張鋒，和其他4名同事同時被麻省理工學院授予終身教授的榮譽。1982年出生於河北石家莊的張鋒，12歲那年隨家人移民美國愛荷華州（Iowa），高中時期開啟他對生命科學的好奇心，隨後於2004年取得哈佛大學化學與物理學學士，並於5年後拿到史丹佛大學化學及生物工程博士的學位。2011年加入麻省理工，專攻神經系統及相關疾病，透過對基因與遺傳機制的深入研究，找到不少突破性的成果。
2013年他的實驗室開發出跨時代的新技術- CRISPR/Cas系統，一種穩定且可靠的基因編輯系統，不僅是讓學界能對基因進行更深入且突破性的研究，在業界、尤其是醫藥領域更是一項關鍵技術，無數的新藥開發和疾病治療都牽涉到這套系統，保守估計，所衍生的商機上看幾百億美元之多。這個基因編輯系統不僅讓張鋒聲名大噪，更使他連續多年拿下國際大獎，並在2014年被《自然》雜誌（Nature）評選為2013年度十大科學人物之一。
去年張鋒獲得台灣的唐獎肯定，並受邀訪台領獎並進行演講，讓這名傑出的年輕華裔學者在台灣重新被認識。然而，在他之前，美國各校內已有許多華裔科學家獲得「終身教授」的榮譽，其中曾獲得大陸兩彈一星勳章的錢學森就是他的前輩，這次的榮譽亦讓張鋒超越了錢學森當年的紀錄，成為麻省理工學院史上最年輕的華裔終身教授。
(中時電子報)
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