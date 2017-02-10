美國人今年情人節送禮變小氣

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下周二14日是西洋情人節，美國零售商無不摩拳擦掌想搶賺情人財，但據全美零售聯盟（NRF）和研究機構Prosper Insights & Analytics本月初發布的年度調查，今年美國消費者的情人節花費，恐怕是這10年來首見萎縮，選購糖果餽贈情人的最多將近5成，其次是用卡片傳情表心意。

調查顯示，今年美國消費者平均會花136.57美元過情人節，少於去年創新高的146.84美元。總支出估計達182億美元，與去年同樣創高的197億美元相比明顯下滑。

2007年美國情人節總花費169億美元，平均支出119.67美元，此後年年增長，去年更攀上歷史高點。但今年受訪者表態有過節計畫的比例，從2007年的63％降到54％，掉了近10個百分點。

美國人愛送什麼當情人節禮物？選購糖果的占第一位（49.7％），其次是致贈賀卡（46.9％），再來是浪漫夜遊（36.6％）、鮮花（34.7％）、珠寶（18.7％）、服飾（18.5％）、禮物卡或禮券（15.8％）。

調查還發現，今年情人節「體驗型禮物」相當受到歡迎，像是演唱會或體育賽事門票、健身房會員證或戶外冒險行程。4成的受訪消費者希望收到體驗型禮物，但僅2成4打算送這類禮物給情人。

今年調查指出，情人節送禮對象仍以配偶或伴侶占最多（90％），平均花費85.21美元；再來是父母、子女等家人（53.8％），平均花費26.59美元。也有人會在情人節送禮給朋友（20.2％）、小孩的同學或師長（18.4％）、寵物（19.9％）、同事（10.3％）。

(工商)