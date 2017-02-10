《風水世家》貝拉：對不起，我不演戲了

張懷媗臉書宣布不演戲了。(取自臉書)

張懷媗。(本報系資料照)

女星張懷媗出道超過十年，憑著在本土劇《風水世家》飾演白目貝拉走紅，後來因為拍戲發生意外，導致頸椎椎間盤碎裂，開刀１年後才藉偶像劇《星座愛情雙魚女》再次復出。未料，她今（10日）晚間卻突然在臉書向粉絲抱歉，宣布自己不演戲了，令人意外。

張懷媗今晚在臉書發文，「對不起～我不演戲了。懷媗收到大家的想念與祝福，謝謝你們！」突如其來的宣言震驚不少粉絲，還被猜測是要結婚了，讓張懷媗趕緊否認，只透露有新的計畫，未來粉絲會在其他地方看到她的。

(中時電子報)