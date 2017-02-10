宋智孝萌又辣 池錫辰51歲生日喊幸福
韓國綜藝節目「Running Man」主持群今晚登台見粉絲，宋智孝萌跳「Cheer Up」，又換穿緊身皮褲與李光洙辣舞；全場幫池錫辰歡慶51歲生日，讓他直呼幸福。
「Running Man」開播6年多，目前主持群為劉在錫、李光洙、宋智孝、金鐘國、池錫辰及HAHA。去年Gary退出節目，又爆發金鐘國及宋智孝被換員，曾掀起節目停播風波。
主持群3度登台，晚間在台北南港展覽館舉辦粉絲見面會，獨缺因工作行程無法出席的劉在錫，5人扮成韓國男團「BIGBANG」唱跳開場，Gary擔任特別嘉賓，嘴甜讚「台灣棒棒的」。
傳出「Running Man」能6人繼續跑，關鍵是金鐘國積極溝通，金鐘國說，不是他一人功勞，所有成員的心都一樣，最重要是有粉絲力量，「讓我們走下去」。主持人曾寶儀給宋智孝溫暖擁抱，讓宋智孝一度眼眶泛紅，直呼「我會跟鐘國哥一起加油的」。
宋智孝領軍扮女裝的李光洙、池錫辰萌跳韓國女團「Twice」的「Cheer Up」，大扭屁屁跳舞。池錫辰與歌手Lara梁心頤合唱中文歌「你最珍貴」。
HAHA表示，過去一陣子有悲傷的事，今天讓他們發現存在的意義，有粉絲支持，以後會繼續努力；宋智孝說，真的非常感謝粉絲，「Running Man」才能繼續下去。
全場幫今日壽星池錫辰慶生，粉絲手舉應援紙板，讓池錫辰直呼幸福，是他活到現在最棒的生日，還下跪行大禮，但沒哭被金鐘國虧「眼睛有點乾」。看到全場排出彩虹應援，感動到集體下跪行大禮，接著化身韓國男團「防彈少年團」，High跳「燃燒」。1060210
(中央社)
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