川習通話 陸學者：兩岸中美同歸基本面

針對美國總統川普與中國大陸國家主席習近平通話時，同意「遵循一個中國政策」，廈門大學台灣研究院長劉國深今天認為，中美關係及兩岸關係都可望因此「回到基本面」。

劉國深是在晚間接受中央社記者訪問時，作上述表示。

劉國深表示，從川普及其團隊成員先前的發言和姿態來看，川普和中國大陸「原本是想翻桌子的」。如今能夠走到通信乃至於通電話這一步，且能同意「一個中國」政策，對中國大陸而言是較好的局面。

他說，這也證明中國大陸相關部門擁有「強大、良好的溝通能力」，才能從先前的嚴峻局面爭取到「這樣好的結果展現」。

劉國深認為，中國大陸知道，川普要從外行進入內行「需要時間和過程」，因此對川普先前攻擊性較強的言論沒有大力反擊。如今看來，川普能有這般回應，除了證明美國必須與中國大陸作好關係，也讓中美關係回到基本面。

至於兩岸關係，劉國深認為，川習今天談到的「一個中國」，仍然是兩岸往來的現實基礎。台灣不應藉由諸如「川蔡通話」或川普片面發言等機會，撼動或改變這一基礎，否則就會傷痕累累，得不償失。這一點，相信台灣當政者應該能感受到。

劉國深說，中國大陸對台灣的政策，仍然建立在兩岸同屬一中的基礎上。而川普同意「遵循一個中國政策」，也同樣將使兩岸關係「回到基本面」。在這一基本面上，中國大陸對兩岸關係和平發展及民間往來交流的大方向，是不會改變的。1060210

(中央社)