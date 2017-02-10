川習通話 陸學者：兩岸中美同歸基本面
針對美國總統川普與中國大陸國家主席習近平通話時，同意「遵循一個中國政策」，廈門大學台灣研究院長劉國深今天認為，中美關係及兩岸關係都可望因此「回到基本面」。
劉國深是在晚間接受中央社記者訪問時，作上述表示。
劉國深表示，從川普及其團隊成員先前的發言和姿態來看，川普和中國大陸「原本是想翻桌子的」。如今能夠走到通信乃至於通電話這一步，且能同意「一個中國」政策，對中國大陸而言是較好的局面。
他說，這也證明中國大陸相關部門擁有「強大、良好的溝通能力」，才能從先前的嚴峻局面爭取到「這樣好的結果展現」。
劉國深認為，中國大陸知道，川普要從外行進入內行「需要時間和過程」，因此對川普先前攻擊性較強的言論沒有大力反擊。如今看來，川普能有這般回應，除了證明美國必須與中國大陸作好關係，也讓中美關係回到基本面。
至於兩岸關係，劉國深認為，川習今天談到的「一個中國」，仍然是兩岸往來的現實基礎。台灣不應藉由諸如「川蔡通話」或川普片面發言等機會，撼動或改變這一基礎，否則就會傷痕累累，得不償失。這一點，相信台灣當政者應該能感受到。
劉國深說，中國大陸對台灣的政策，仍然建立在兩岸同屬一中的基礎上。而川普同意「遵循一個中國政策」，也同樣將使兩岸關係「回到基本面」。在這一基本面上，中國大陸對兩岸關係和平發展及民間往來交流的大方向，是不會改變的。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。