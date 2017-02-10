《明月幾時有》爆預告 周迅、彭于晏、霍建華勇救人

《明月幾時有》今天公布首款海報，周迅背影藏著力量。（双喜電影提供）

彭于晏在《明月幾時有》中飾演神槍手，身分多變。（双喜電影提供）

香港導演許鞍華的新片《明月幾時有》，今天（10日）公布首款海報，以及首波國、粵語版預告片，國語版預告片中，可聽見女主角周迅的念白，穿插她在片中與彭于晏、霍建華兩大「男神」的對手戲，新鮮感十足。該片出品公司博納影業集團，總裁于冬表示，選在元宵節前釋出預告及海報的原因是：「想讓大家記得那些為了今日美好景象曾付出不懈努力乃至生命的人們。」

片方今天也宣布該片7月1日將在大陸上映，作為對香港回歸二十周年獻禮；台灣預計今年夏天推出。

以歷史大片規格拍攝的《明月幾時有》，主要演員涵蓋兩岸三地一線實力派演員，包括周迅、彭于晏、霍建華、大陸演員郭濤、黃志忠、蔣雯麗，以及港星梁家輝、王菀之、呂良偉、葉德嫻、鮑起靜、春夏、李燦森、梁文道、張兆輝、馮淬帆、苑瓊丹等人，陣容堅強。

該片劇情還原1941至1945年間，以周迅主演的歷史人物「方姑」為代表的仁人志士，在香港與廣東義勇抗日、生死救援的往事，重現香港數百位文化名人及愛國民主人士從日軍戰火下被救出的故事。

彭于晏在片中飾演名揚港九的傳奇神槍手「劉黑仔」，為了完成任務，不斷改變身分：「加入短槍隊，就沒有想過活著出來」的台詞在彭于晏口中吐出，鏗鏘有力，讓觀眾充分感受到這位英雄的勇敢和灑脫。霍建華飾演的「李錦榮」是熱愛生活的「文藝青年」，雖與周迅兒女情長，但面對戰亂之際，仍義無反顧地選擇走進最危險的領域。

(旺報)