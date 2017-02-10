新加坡妝藝大遊行 呈現多元民俗風格

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新加坡年度重要盛事妝藝大遊行今晚登場，這場包括台灣等多國參與的妝藝大遊行吸引大批新加坡及國際旅客觀賞，多元的民俗風格，帶給聆賞者視覺震撼。

惹蘭龍獅坊教練陳俊全今晚受訪說，這次演出主要綜合旗下包括台灣與泰國學生等海外團體，共同呈現兩面大旗和20名大頭娃娃節目，表演主題回到70年代風格，衣服和大旗設計都保存當年風格，這次30呎高大旗也挑戰著場地迎風及執旗技巧。

參與演出的台灣龍聖風文藝龍獅坊成員胡秉盛說，很高興代表台灣共同參與這次妝藝大遊行。

今晚妝藝大遊行以「獅韻妝藝，同心關懷新加坡」為主題，包括台灣、中國大陸、印尼、馬來西亞、日本等多國共8000名表演者參與這次的年度盛事。

在海外表演者方面，以印尼的表演陣容最為龐大，人數多達250人。台灣也受邀和泰國的武術愛好者，呈現多元表演。

今年的妝藝大遊行精彩多元，共有星月之舞、同心關懷新加坡、古早味妝藝、馬來婚禮、喜悅的節奏、又見花同心、印尼傳統舞、國際好友匯演、乘風破浪、國民服役50周年保家衛代代相承、獅城夢等表演。1060210

(中央社)