中共艦隊南海演訓 3艘主戰艦艇參加

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中共海軍南海艦隊3艘新型主戰艦艇今天駛離三亞軍港，將赴南海、東印度洋、西太平洋等海域，與南海艦隊航空兵和東海、北海艦隊部分兵力展開聯合演練。

新華社報導，隸屬中共海軍南海艦隊的飛彈驅逐艦長沙艦、海口艦和綜合補給艦駱馬湖艦組成的遠海訓練編隊，10日下午駛離海南三亞一座軍港。

報導說，上述3艘艦艇均為中共海軍新型主戰艦艇，隨艦搭載3架直升機及數十名陸戰隊員。

這些艦艇將赴南海、東印度洋、西太平洋等海域，進行實戰條件下聯合防空、反恐反海盜和海上防衛作戰等課目訓練，並沿途帶動南海艦隊航空兵、西南沙守備兵力和東海、北海艦隊部分兵力參加對抗演練。

編隊指揮員、中共南海艦隊副司令員俞滿江說，這次遠海訓練是中共海軍年度計畫內的例行性安排，符合相關國際法和國際慣例。1060210

(中央社)