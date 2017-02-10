南華大學訪印度 強化與印度大學交流

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為推動與印度大學合作，南華大學校長林聰明8日率團訪問印度，昨天與德里大學商訂雙邊學術交流合作計畫，今天轉往北方省拜會印度理工學院坎普爾分校，簽署交流備忘錄。

由林聰明率領的南華大學訪問團，包括學校副國際長邱昭憲等人，在駐印度代表處科技組組長陳和賢等人陪同下，9日先拜會德里大學校長提雅吉（Yogesh K Tyagi），洽談推動雙邊學術交流與合作計畫事宜。

根據陳和賢今天告訴中央社記者，兩校將就台灣法律系統、宗教研究、人文社會研究及環境事故應變等領域，推動人員互訪交流、授課及共同研討。

在會談間，提雅吉指出，德里大學有學生40萬人，並招收來自非洲、南亞及東南亞等多國國際學生，為印度最大的公立綜合大學。

南華大學訪問團今天轉往北方省坎普爾（Kanpur）拜會印度理工學院坎普爾分校（IIT-Kanpur），雙方簽署合作備忘錄，希望強化兩校教學及人才交流。

在結束IIT坎普爾分校訪問後，南華大學訪團將返回新德里拜會尼赫魯大學（JNU），將洽談雙方的生物科技學術研究合作。

陳和賢表示，藉由南華大學這次與印度多個大學接觸，盼能帶動台灣與印度人文社會科學領域的合作與交流，加強雙邊相互了解，有助台印全面性的實質合作，並協助政府新南向政策在印度推行。1060210

(中央社)