閻家驊辭台啤總教練 球隊照樣4連勝

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前SBL台啤總教練閻家驊涉及賭博案件請辭，儘管球員心情難免受到影響，台啤（綠衣）10日靠著第4節尾聲關鍵兩次抄截，最終以99比91逆轉金酒，取得4連勝。 台啤蔣淯安（持球者）此役貢獻18分。（中華籃協提供）中央社記者李宇政傳真 106年2月10日

前SBL台啤總教練閻家驊涉及賭博案件請辭，儘管球員心情難免受到影響，今天靠著第4節尾聲關鍵兩次抄截，最終以99比91逆轉金酒，取得4連勝。

超級籃球聯賽（SBL）本週在高雄巨蛋體育館進行。台啤今天上半場以45比44領先，第3節金酒一度超前，而于煥亞的三分球又幫助台啤領先，戰況僵持不下。

第4節兩隊持續互換領先，簡偉儒連續的三分外線，幫助金酒以82比77領先，最後4分多鐘，金酒洋將菲爾普斯（Eugene Phelps）發生技術犯規，台啤靠著罰球、繼續握有球權一舉超前。

最後1分鐘，金酒企圖反撲卻連續出現兩次失誤，等於宣告大勢已去，台啤最終以99比91逆轉獲勝。

台啤洋將戴維斯（Bryan Davis）全場36分15籃板， 蔣淯安18分，兩人更在第4節分別拿下11分、10分，是球隊獲勝大功臣。

菲爾普斯貢獻42分16籃板，可惜沒有幫助球隊獲勝。

蔣淯安認為，關鍵在於最後那幾次的防守，帶動轉換快攻，「最後幾球有對到，是贏球關鍵。」他認為，于煥亞此役被針對性防守，因此他有更多拿球機會，儘量破壞、進攻。

另外1場比賽，達欣以83比71擊敗台銀。1060210

(中央社)