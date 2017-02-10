菲民答那峨島規模6.7強震 未傳災情

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美國地質調查所（USGS）說，規模6.7強震今天侵襲菲律賓民答那峨島（Mindanao）附近，震央位於蘇瑞高市（Surigao）東方約13公里，深度10公里。目前未傳出傷亡或損害災情。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）轄下太平洋海嘯警報中心（The Pacific Tsunami Warning Center）在網站上表示，這起地震無引發海嘯威脅。1060210

(中央社)