全球最胖女尋重生 她500公斤飛印度動刀

我要評比

埃及36歲婦女艾提（Eman Ahmed Abd El Aty）據信是全球最重女性，體重約達500公斤。深受大噸位之苦的她將展開甩肉大作戰，前往印度接受減重手術。

艾提的醫生拉達瓦拉（Muffazal Lakdawala）在聲明中說，艾提預計明天凌晨抵達印度大城孟買。

聲明說，她將搭乘經特別修改的空巴飛機，一抵達就會被送至醫院。

艾提的手足去年10月找上拉達瓦拉，表示艾提需要緊急醫療關注。

艾提的家人告訴醫生，她從小就被診斷出罹患象皮病，導致四肢和身體其他部位腫大，使她幾乎無法行走。

艾提後來中風，長期臥床，因而引發糖尿病、高血壓、睡眠窒息等連串症狀。

拉達瓦拉得知艾提的情況後，決定免費幫她動手術。

拉達瓦拉說：「要將艾提送來孟買是一大挑戰，因為她是高風險病患，過去25年都無法移動或離開家。」

若艾提的體重經測量證實，她將超越來自美國重643磅（約291公斤）的波特（Pauline Potter），成為全球仍在世的最重女性。（譯者：中央社蔡佳伶）1060210

(中央社)