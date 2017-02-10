美股開盤 三大指數再創新高

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美國股市今（10）日開盤走高，道瓊工業指數、S&P 500指數和納斯達克指數再創歷史新高紀錄。

美股道瓊工業指數開盤上漲59.34點至20,231.74點，納斯達克指數一度上漲至5,730.95點，S&P 500指數上漲4.63點至2,312.50點。

(中時電子報)