SBL》周儀翔雙10壓陣 達欣退台銀

面對台銀祭出包夾，達欣後衛周儀翔找到隊友趕緊傳球。(中華籃協提供)

10日靠著周儀翔拿下21分、11籃板的雙十數據，「印度姚明」布拉也有20分、8籃板，台北達欣在高雄巨蛋體育館終以83比71氣走台灣銀行，拿下本季第18勝(7敗)，除了續居聯盟龍頭，也保持跟排在第2的台啤之間仍有2場勝差。

「必須表揚一下台銀的拚勁，至於我們的表現還是老話一句，做好自己就好，」達欣總教練邱大宗說，「只是我比較不滿意的地方，是換上全本土球員的表現不好，不過他們有做到我賽前的要求，就是在首節就拉開雙方差距。」

達欣首節只讓台銀拿到9分，反觀達欣攻下19分，隨後一路保持領先到終場，台銀能夠追到的最小差距是5分，卻始終沒辦法追平比分，達欣這1勝還算拿得相當輕鬆，邱總說要表揚對手，恐怕只是表面誇獎對手罷了。

打到末節，場上更出現有趣畫面，布拉不斷在場上高舉手掌，且搖著自己手指，似乎在示意把他換下場休息，只見邱大宗完全不理會，坐在板凳一直搖頭，也完全不想理會布拉，似乎把布拉當成空氣了。

「布拉並非想要下場休息，他不會主動要求自己下場，應該是想『挑戰』吧，」邱大宗說，「當時我根本不想管他，也懶得跟他溝通，反正他會告訴我，盡量多利用暫停時間休息就好，所以我才沒有什麼反應。」

(中時電子報)