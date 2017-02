地表最狂LIVE表演 《Super Bowl 》不敗經典演出全在這

地表最狂LIVE表演,這些天王天后在 《Super Bowl 》皆有傳奇演出。(圖/達志影像)

國家美式足球聯盟冠軍戰「超級盃」,歷年來為美國帶來上億美元商機,被視為廠商和廣告商必爭之地,中場表演每年皆由知名樂手演出,像是麥可.傑克森、酷玩樂團、碧昂絲等人都曾登台獻唱,如何在短短13分鐘將表演淋漓盡致的演出,也是考驗歌手跟演出團隊的功力,歷年來有什麼經典橋段?又締造什麼樣傳奇演出?就讓我們來一一回顧。

麥可傑可森「超級盃」演出影片。(影片/Youtobe)

名列粉絲TOP1的莫過於樂壇天王麥可傑克森,他曾在1993年「超級盃」留下歷史足跡,當年開場未立即演出而是靜立在舞台上一分半,不但未冷場反而沸騰觀眾情緒,接著演唱《Billie Jean》、《Black or White》等成名曲,壓軸則是與上千名兒童合唱《Heal The World》,整場演出融合動感以及溫馨,不僅為超級盃寫下經典璀璨的一頁,也成為粉絲心中難以超越的神話。

瑪丹娜「超級盃」演出影片。(影片/Youtobe)

僅次於麥可傑克森的神話級演出,當然就非樂壇天后瑪丹娜莫屬,在猛男戰士群護航下登台演出,並以經典歌曲「Vogue」開場,身穿黃金盔甲的她宛如女戰神在世,氣勢震攝全場,此外不僅搭配太陽馬戲團與大型鼓號樂隊演出,還做出倒立翻轉兼劈腿動作,更化身啦啦隊隊長大跳體操,完全看不出已經53歲,最後則與「百人教會合唱團」搭檔演出,並消失在舞台噴出的煙霧中,此外演出獲得媒體一致讚賞,也為當時復出樂壇的她打了劑強心針,更應證了她立志要呈現於觀眾眼前「全世界最棒的秀」。

碧昂絲「超級盃」演出影片。(影片/Youtobe)

另一位樂壇天后碧昂絲的表演也堪稱經典,她可說是近十年來登上超級盃最年輕的歌手,2013年超級盃開場就在「火燒碧昂絲」的襯托下,氣勢磅礡演唱《Love On Top》,曼妙身材搭配狂野舞蹈,將「性感女神」之姿發揮得淋漓盡致,另外與女子團體成員互飆「火吉他」的橋段,也為本屆超級盃掀起高潮,而擅長利用特效的她,更是繼《billboard awards》再度祭出眾分身加持演出,最後則與真命天女成員合體演唱,並陸續獻唱多首暢銷金榜歌曲,這次演出也為她在歐巴馬就職典禮上對嘴風波扳回一城。

火星人「超級盃」演出影片。(影片/Youtobe)

火星人Bruno Mars擔任2014年超級盃表演嘉賓,由於名氣難勝瑪丹娜等天后,最初不受外界看好,不過開場以強烈節奏感的《Locked Out Of Heaven》、《Runaway Baby》等串成組曲,搭配一身復古裝扮的勁歌熱舞,立刻讓全場觀眾熱血沸騰,與搖滾樂團《Red Hot Chili Peppers》合體演出,也掀起當晚另一波高潮,最後以榮獲葛萊美獎的《Just the Way You Are》為整場表演畫下完美句點,精彩演出也獲得滿場喝采。

U2「超級盃」演出影片。(影片/Youtobe)

2002年的超級盃雖非最精彩,但意義卻是最非凡的,由於演出五個月前,美國才遭受911恐怖攻擊,這屆超級盃頓時成為美國人心靈慰藉之處,U2更以《where the streets have no name》等歌曲悼念911罹難者,接著大螢幕更亮出所有罹難者名單,主唱Bono更秀出美國國旗圖,剎那間將美國人的心團結在一起,絕對值得列為歌迷心中經典。

女神卡卡「超級盃」演出影片。(影片/Youtobe)

女神卡卡擔任第51屆美式足球超級盃中場秀表演嘉賓,她以一襲銀色亮片裝,搭配高跟長靴登場,先是以《God Bless America》作為開場歌曲,接著便一躍而下,吊鋼絲從屋頂垂降至舞台,緊接演唱《Poker Face》、《Born This Way》、《Telephone》、《Bad Romance》等經典舞曲,接著便站在高點砸下麥克風,以接球跳下舞台方式結束演出,長達13分鐘演出絕無冷場,再搭配300 台 無人機在高空組成美國國旗,被網友堪稱是難以超越的神話。

(專題報導)