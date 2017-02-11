《清深深雨濛濛》主演全爆紅 他卻為毀容妻不當高富帥男神

當年《情深深雨濛濛》一票男帥女美全都紅了，但「爾豪」高鑫，卻為毀容的女友訪下當紅的事業，讓人感動。(翻攝自新浪娛樂)

瓊瑤連續劇代表作《情深深雨濛濛》，新版已宣布開拍，將在今年冬天跟觀眾見面，網路上不禁瀰漫一股「既期待又怕受傷害」的氣氛，觀眾深怕如同先前諸多翻拍經典作一樣，推出新版反倒是個毀滅性悲劇，與此同時，也掀起一股討論2001年版本的風氣，眼看著當年的主演們，如今一個個都是響噹噹的巨星，只有一個人氣演員，當年沒乘著讚譽之聲登上男神寶座，他是高鑫，也就是高富帥代表「陸爾豪」。

高鑫在《情深深雨濛濛》中飾演夾在方瑜與可雲之間的公子哥兒，略帶憂鬱卻又風流倜儻的形象，擄獲眾多女性觀眾芳心。(翻攝自新浪娛樂)

當年《清深深雨濛濛》輪番登上兩岸三地個大電視台，此劇的爆紅其實是必然，瓊瑤團隊找了趙薇、林心如、蘇有朋等人主演，他們都是在《還珠格格》播出後人氣大旺的新星，而擔任男主角的香港歌手古巨基，「何書桓」一角也像是為他量身打造一般契合，為他締造了個人戲劇生涯的里程碑，同時，此劇是1986年《煙雨濛濛》的全新版本，無論劇本或選角都恰到好處，深深打入觀眾心坎裡，感染力非同小可。

其中，飾演周旋在方瑜和可雲之間的「陸爾豪」，由白淨斯文的高鑫飾演，那略帶憂鬱卻又風流倜儻的形象，擄獲眾多女性觀眾芳心，更贏得台灣金鐘獎最佳新人獎，而曲終人未散，高鑫用現在的話說，正是眼看就要跟著《情深深雨濛濛》其他男演員，一同登上新一代男神寶座的大好時機點，但他卻為了伊人放下大好前程，同為演員的女友王一楠拍戲時不慎墜馬，從鎖骨到下巴處粉碎性骨折，身上也全是難癒之傷，演藝工作全面暫停。

高鑫為女友推掉所有戲約，相伴她走過4年療傷路，兩人也因此認定了彼此的真心，於2007年步入禮堂。(取材自高鑫微博)

男友高鑫當時做了一個的決定，他為了好好照顧幾乎毀容的女友並尋醫問藥，一律不接擔綱主演的吃重工作，只保留些許配角戲約，幾乎息影8個多月親自照顧王一楠，之後又陪伴了她復健、恢復自信長達4年，直到心愛的女友可以重返螢光幕，此舉感動眾人，而雖然高鑫錯失了大紅大紫的機會，但卻將心愛的女子永遠擁入懷，兩人的關係可說是在這段期間確立，高鑫的用心讓女友感動不已，在2007年，兩人決定攜手一生，成了演藝圈的模範夫妻，星運也重新上軌道。

有認出《琅琊榜》東宮太子，就是當年的高富帥男神陸爾豪嗎？(取材自微博)

王一楠主演《蛋白質女孩》、《推手》等作品締造個人佳績，至於高鑫，則蛻變成了熟男，你認出來了嗎？《琅琊榜》中，「梅長蘇」胡歌青春瀟灑，而站在另一個角度，可謂成熟暖男代表的「東宮太子」，正是高鑫！之後也推出了《到愛的距離》、《毒戰》等，高鑫近幾年的成績有目共睹，突破觀眾當初對他的認知，成熟穩重別有一番魅力。

(專題報導)