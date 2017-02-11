情人節又如何 這些女星享受單身好樂

這些女星享受單身、享受生活。（圖／本報系資料照片）

一年一度的西洋情人節即將來臨，在浪漫的節日中總會看到許多情侶放閃，不過也有另外一群單身貴族，也會在情人節與好友吃大餐、買禮物犒賞自己，演藝圈中就有不少天后級人物，儘管單身，開心享受生活。

蔡依林恢復單身後，感情狀態備受矚目。（圖／本報系資料照片）

歌壇天后蔡依林（Jolin）去年11月與混血男模錦榮6年情斷，蔡依林恢復單身後，現身表演載歌載舞，工作無出現異狀，要求完美的她，當時還遠赴英國進修翻糖蛋糕課程，並參加比賽奪獎，而她日前接受雜誌專訪時，也曾提到「沒什麼不能放下，因為已經擁有了自己」，展現滿滿自信和正能量。

「最美麗歐巴桑」陳美鳳樂於享受生活。（圖／本報系資料照片）

「最美麗歐巴桑」陳美鳳與前夫徐福慶(David)纏訟多年的離婚官司終於在去年結束，恢復自由身後，看過往事態度樂觀，現在陳美鳳樂於享受生活，並不時在臉書分享心情語錄，儘管陳美鳳「水人無水命」，不過陳美鳳仍期許自己，今後要為自己而活。

第二春觸礁後，美魔女田麗曾有感而發在微博寫下：「仔細想想，也沒有什麼是放不下的」。（圖／本報系資料照片）

美魔女田麗去年6月承認與大陸演員李雨澤祕婚，不過兩人婚後因聚少離多加上個性差異，田麗第二春在去年劃下句點，事後她有感而發在微博寫下：「仔細想想，也沒有什麼是放不下的」，字裡行間流露出對新生活的嚮往。儘管婚姻觸礁，不過田麗不排斥新戀情，現在她把生活重信放在工作上，投入戲劇演出。

(專題報導)