震驚！從貝克漢假公益看名人逃稅風暴
一直以來被讚是「人帥心又善」的前足球成員貝克漢，近來卻被公開E-mail，他被指根本是「假面善人」，遭踢爆做善事攏係假，被指做善事是為了得到騎士勳章！甚至連逃漏稅醜聞都被揭發，讓不少粉絲相當心寒。
貝克漢日前被《太陽報》踢爆藉著投資電影來逃稅，甚至還被爆出他拒絕帶聯合國兒童基金會（UNICEF）100位小朋友到英國見前首相卡麥隆，原因是當時人在美國踢球的他，若回到英國待超過90天就得繳稅，他擔心被徵稅因而拒絕回到家鄉英國。
沒想到貝克漢的老婆維多利亞也捲入逃稅風波，有指她用同一方法借投資逃稅，讓許多粉絲相當心寒。不過全世界娛樂圈逃稅的藝人不少，其中又屬韓國藝人被抓包後的影響最為嚴重。
韓國男星姜虎東當年因為逃稅，輿論壓力過大，開記者會宣布暫退演藝圈，他幾乎消失在鏡頭前，不過也因事後表現十足誠意，成功止血，近來他復出傳聞不斷。另一位則是宋慧喬，她在2009~2011年被發現逃稅高達8000萬台幣，儘管她表示自己稅務皆由負責的事務所處理、表示不知情，可最後她也因受不了輿論壓力出面道歉，甚至淚灑記者會。
除此之外，台灣第一名模約在7年前也受到欠稅風暴影響，她被指漏報民國92到94年的薪資所得稅務，遭追繳新台幣684萬以及罰鍰135萬，但經過上訴後，法官認定她非故意逃稅，因此僅需繳交684萬本稅。當時林志玲強調這是「執行業務所得」，依法可扣除45%開銷成本後再報稅，但當時法院認定那是她受雇凱渥公司，所以應是屬「薪資所得」，全案定讞，志玲姊姊也只能繳清；不過近來女模林若亞面臨一樣問題，她申報治裝、化妝費用等遭國稅局駁回後提出訴訟，日前大法官釋憲宣告違憲，《所得稅》相關法條必須修正，讓不少人拍手叫好。
(專題報導)
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