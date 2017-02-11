日相安倍：希望與川普構築信賴關係

日本首相安倍晉三今天表示，他希望與美國總統川普（Donald Trump）構築「信賴關係」，並強調「雙贏」的兩國經貿關係。

由於川普拒斥跨太平洋夥伴協定（TPP）並質疑長期以來的美國對日本防衛承諾且粗暴對待親密盟邦，導致美日關係緊繃，安倍表示，他會晤美國新總統川普的時機很適當。

安倍說：「我希望藉由訪問美國，堅定構築首腦層級信賴關係，並向我們的人民以及全世界展示不可動搖的日美同盟。」

安倍以會晤商界領袖揭開為期兩天的訪美行程序幕，並強調龐大日本投資，在美國創造數十萬就業機會。

他指出，豐田和本田銷售的絕大部分平價汽車，都是在美國工廠雇用的美國勞工所製造，日本企業在美國投資總額高達4110億美元，創造了84萬個就業機會。

「在日本沒人抱怨他或她的工作被美國人搶走，因為日本人也獲得商業利益，這是真正的雙贏關係。」1060210

(中央社)