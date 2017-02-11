川習通話 日政府懷戒心

日本「朝日新聞」報導，就在美日高峰會即將舉行前夕，美國總統川普9日與中國大陸國家主席習近平通話，表示對「一中」政策予以尊重。對於川習突然通話，日本對此懷戒心。

針對川習通電話，「朝日新聞」以「美中突然通電話，將中日放天平秤？政府懷戒心」為題做報導。

2個月前川普說，不懂美國為何要受一中政策的約束，但9日川普與習近平通電話，表示對於一中政策予以尊重。

報導說，就在日本首相安倍晉三將與川普舉行高峰會談的前夕，美中去除最大的對立火種，凸顯中國大陸的存在感。但這也凸顯一種危險性，那就是對中國大陸、日本而言，「台灣」、「（美日）同盟」這攸關死活的課題，川普政府有可能拿來當成交涉的材料。

川普曾批評中國大陸操控匯率，讓人民幣貶值以利出口。另外，針對中國大陸在南海造岩礁加以軍事據點化，川普也曾出言抨擊。而美國與中國大陸之間最大的「荊棘」，就是兩岸同屬中國的「一中」政策。

中國大陸將於今年秋天，召開中共第十九次全國代表大會，將重組領導層，希望盡量迴避對美關係極端惡化的情況，因此從去年年底開始就著手改善關係。

報導說，有1名美國前政府官員表示，作為中美高峰會談的條件之一，中國大陸要求川普政府須承認「一中」政策，而川普這一方則認為，只要中國大陸不調整匯率、貿易政策的話，不接受中國大陸的要求。

中美消息人士指出，有關川普所要求的貿易、就業機會等經濟方面的要求，中國大陸如果能妥協，中美領導人將接觸。中美可能已在檯面下進行協商。

報導說，另有看法指出，川習通話的時刻正好是安倍搭專機抵達美國華府郊外機場時，安倍事前沒被告知川習將通話一事，日本政府相關人士對此感到吃驚，認為「顯然是相準時機」。

報導說，川普在美國總統大選期間，將日本與中國大陸並列，批評兩國的經濟政策，對日本打出「同盟」、對中國大陸打出「台灣」等最重要課題牌來動搖對方。1名受訪的日本政府相關人士說：「美國毫無損失，朝著對己方有利的方向在交涉。今後，美國很可能將中日兩國拿在天平上秤，進行交易。」1060210

(中央社)