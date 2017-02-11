遵循一中 章家敦：川普向北京投降
美國總統川普公開同意遵循美國的一中政策，引起各種反應。強硬派華裔學者章家敦批評，川普連月質疑一中並表示不應受限，如今卻對北京的要求投降。
章家敦（Gordon G. Chang）在網路雜誌「野獸日報」（Daily Beast）發表專文表示，川普（Donald Trump）連月來質疑一中政策，如今卻自取其辱。
他還批評，川普告訴中國國家主席習近平他遵循一中政策，由對話看來，川普向北京的要求投降。
他寫道，川普想要改善和中國的關係，但這項決定對美國而言糟透了。在連串事件後，中方會認為，他們不但藐視了美國國防部長馬提斯（James Mattis），還嚇到了美國總統。
2016年12月，川普接受福斯新聞網（Fox News）專訪，提出一中可以協商的說法。今年1月在華爾街日報（WSJ）訪談中，川普進一步說不應受這項政策限制。
章家敦抨擊，這是中方對川普決心的考驗。北京如今確信他們已先馳得點，川普不過印證了中方認為美國的權力、傲慢和弱點，未來將更難對付北京。1060210
(中央社)
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