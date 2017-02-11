新營電音三太子印尼表演 元宵節添台灣味
台南新營太子宮電音三太子團今晚在雅加達商場表演，活潑的神偶造型和動感舞步吸引印尼民眾爭睹，為印尼元宵節增添濃濃台灣味。
新營太子宮電音三太子團10日晚間在雅加達Neo Soho購物中心表演，穿戴「卡娃伊」三太子神偶行頭的團員們和陣頭女將一現身會場，立即引來民眾圍觀，爭相拍照、合影。
三太子神偶和團員合作熱舞，表演「江南Style」等多首舞曲，動感十足的舞步，加上神偶討喜笑臉，搭配熱力電音節奏，炒熱元宵節氣氛。
除了欣賞表演以外，駐印尼代表處更在現場舉辦「按讚送燈籠」活動，民眾只要到「潮台灣」（TrendingTaiwan）臉書專頁按讚，就可獲得一只小提燈，吸引許多印尼民眾當場拿起手機登入專頁按讚。
此外，新營太子宮「電音三太子團」也應茂物縣（Bogor）邀請，11日於茂物福德宮參加「茂物街頭嘉年華」，與印尼民眾同樂。
中華民國駐印尼代表陳忠表示，電音三太子是具濃厚台灣特色的民間藝術表演。每年電音三太子來印尼表演都吸引許多民眾觀賞，相當受到喜愛。
他指出，透過電音三太子的表演，印尼民眾可以感受到台灣民間信仰結合傳統表演與現代舞蹈的創意和活力。電音三太子來印尼歡慶元宵也是台灣「新南向政策」中強調人與人交流的成功具體例證。
新營太子宮主委王獻彰受訪表示，希望透過電音三太子年節期間在印尼的表演，讓台灣、印尼民眾感受到雙邊關係增溫，也能讓印尼民眾感受到台灣滿滿的誠意。1060210
(中央社)
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