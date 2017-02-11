夜半地牛翻身 台南規模5.6地震
(1:50更新)根據中央氣象局地震測報中心資料，今天凌晨1:12發生地震，這起地震規模5.6，震央位於台南市政府西南方12.2公里，靠近台南近海，深度18公里，各地最大震度台南達6級，高雄4級、屏東、嘉義、雲林、彰化3級，澎湖、台東、南投、台中2級，花蓮、苗栗、新竹、宜蘭1級。
隨後在凌晨1時15分又在同一震央附近的海域發生規模4.2地震，深6公里，各地最大震度台南2級，高雄、嘉義、雲林1級；緊接著在1時16分又發生規模3.9的小區域地震，台南震度2級。
今天清晨1點12分左右地牛翻身，震央靠近高雄茄萣地區，深度30公里，中心震度6級以上，包括高雄、台南、屏東等地民眾皆有感，時間長達數十秒，睡夢中被震醒，直呼好可怕，擔心重演去年206台南大地震夢魘。
高雄茄定發生5.6規模地震，高雄震度最大的茄萣區尚無災情傳出，只有傳出零星房屋牆壁龜裂、水管爆裂等小災情，由於餘震頻繁，居民嚇得不敢入睡，有人不斷聽到地嗚聲，還有人擔心會不會有海嘯來襲。
今(11)天茄萣大地震，從凌晨1時12分驚天動地，茄萣地區餘震不斷，直到1時55分餘震仍在持續中，長達40分鐘，居民幾乎都被搖醒，家家通火通明，居民在臉書大吐苦水，「一直餘震根本不敢睡」、「震到直起雞皮疙瘩沒退到」。
(中時)
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