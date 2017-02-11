遭酸色誘乾爹白狼 邱主任爆氣飆髒話
北市議員童仲彥外遇女主角邱惠美，之前被爆是中華統一促進黨主席「白狼」張安樂的乾女兒，張安樂也在媒體承認邱確實是乾女兒，邱的地位形同獲得認證，也讓張安樂身邊其他女輩大喊不平，如今卻傳出「白狼」其他乾女兒在臉書留言酸邱惠美，邱忍不住爆氣回擊，雙方對話嗆辣十足！
據《鏡週刊》報導，知情人士透露，張安樂在兩岸有不少類似邱惠美這種乾女兒，白狼對這些女輩互相爭寵，早已司空見慣。親近張安樂的竹聯幫分子，則普遍對邱惠美自抬身價的行徑，相當反感。並指邱惠美「在白狼面前乖得像隻貓，在外面卻凶得像頭虎，人前人後的模樣，幫眾早就看不慣。」有女輩甚至諷邱惠美說「從統派跑到獨派，反差未免太大」。
一名女幫眾更在臉書留言影射邱惠美：「有人就是靠美色，全省認了無數乾爹…關係要幹…不！有乾有濕…」，邱惠美氣得把該貼文貼在臉書火爆回嗆：「我超你媽的又乾又濕…」「不跟他輸贏，我名字給他倒過來寫。」用語直率潑辣，與她參與獅子會活動時亮麗端莊的形象，反差極大。
(中時電子報)
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