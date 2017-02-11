只花2年 他從建築工變委內瑞拉WBC國手

蘇亞雷斯只打職棒2年，如今將代表委內瑞拉出戰經典賽。(截自日本雅虎體育)

2015年才開始職業生涯，蘇亞雷斯(Robert Suarez)在上個球季轉戰日職，成為軟銀陣中不可或缺的牛棚要角，如今更僅花2年時間，就爭取到為祖國委內瑞拉出戰經典賽(WBC)的機會；看著他頻飆出逼近160公里的火球，誰能想到3年前，他還只是個平凡的建築工人。

18歲時，甫從高中畢業的蘇亞雷斯，或許是現實所逼，他並沒有繼續朝著職棒前進，選擇打業餘棒球，直到3年前，都還只是個建築工人。不過，或許心裡的大聯盟夢依然難忘，他在2015年投身墨西哥聯盟，展開職棒生涯，43場登板繳出5勝0敗、自責分率1.71的極佳表現，隨即吸引軟銀的注意。

「160公里是一個目標，」即使經驗不多，但軟銀看好蘇亞雷斯的未來性，決定延攬他入隊；令人驚訝的是，原本就擁159公里火球的他，經短短2年磨練，去年日本季後高潮系列賽決勝輪，第三戰對火腿後援登板，更狂飆161公里，「墨西哥跟日本良好的環境，讓我的投球再進化，我很開心。」。

打職棒不過2年，25歲的蘇亞雷斯從建築工搖身成國手，將和「國王」費南德茲(Felix Fernandez)、米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)等大聯盟球星成為隊友，讓上屆2013年經典賽還只是業餘選手的他，備感榮幸，「我現在既興奮又感到光榮，我想盡自己所能，為球隊做出貢獻。」

(中時電子報)