高雄茄定區震度5.6級 居民驚醒

地牛翻身!今(11)凌晨01時12分嘉南地區發生有感地震，震央在高雄市茄萣外海，震度5.6級，茄萣區民被劇烈搖晃驚醒，紛紛在臉書報平安，有人說，先聽到碰一聲小搖2秒，想說沒事了，30秒後在碰一聲上下震完後狂搖，他人在三樓根本沒得跑；也有人說嚇得腿發軟。

由於地震後10分鐘內，大小餘震不斷，居民已了無睡意。另外佛光山的警報大作，嚇醒香客，所幸無人受傷。

(中時)