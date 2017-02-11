地震屏東無災情，網友臉書地震文洗版

我要評比

今日凌晨1時12分地牛翻身！根據中央氣象局報告指出，震央於台南市政府西南方12.2公里、深度18.4公里，發生芮氏5.6級地震，屏東市3級、九如3級、南灣2級，經查牡丹水庫.海生館及核三廠均無災情傳出，但不少民眾被搖醒，第一件事就是上臉書發地震文，互道平安。

(中時)