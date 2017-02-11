陳菊臉書貼地震訊息 提醒市民小心
凌晨南台灣一場地震，將民眾從睡夢中震醒，高雄市長陳菊也於地震後23分鐘左右，在臉書貼出訊息，表示市府團隊已啟動巡管作業，同時啟動災情查報機制，請市民朋友小心安全。
陳菊於1時36分在臉書「陳菊（花媽）市長」貼文，表示凌晨1點12分發生芮氏規模5.6的有感地震，震央接近高雄市茄萣區，市府團隊立即啟動巡管作業，確保管線安全，同時也啟動災情查報機制，確認各地有無災情。請市民朋友務必小心安全。
網友立即回覆：「高雄這幾年真的很不平靜，天祐南部」、「市長辛苦了，這麼晚還發文通知」，也有人說「經過氣爆的劇烈搖晃，這次真的沒什麼」。
立委劉世芳1時27分即透過LINE發出氣象局地震資訊，臉書則與花媽同時貼出中央氣象局地震報告訊息，並留言祈福「大家都要平安！」
立委陳其邁的官方LINE群組則於1點48分貼出地震資訊報告，提醒鄉親注意安全。
(中時)
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