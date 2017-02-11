川習通話 日本政府：良好且正面舉措

我要評比

在美國總統川普和中國國家主席習近平9日晚通電話後，日本外務省發言人表示，日本視川普與習近平通電話為良好且正面舉措。

路透社報導，日本外務報導官丸山則夫（Norio Maruyama）在記者會上表示，「就國際社會與區域和平與安全而言，那是良好與正面的。」

丸山又說：「我們認為，那是就有關區域和平與安全進行的建設性坦誠討論，那是向前邁進的正確途徑。」1060211

(中央社)