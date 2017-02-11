中捷董座蔡岡廷打造有故事的在地捷運

「台中捷運股份有限公司」首任董事長蔡岡廷，希望將創意變生意，讓台中市第一條捷運不只是交通運輸功能，還能載來觀光人潮。（盧金足攝）

「台中捷運股份有限公司」1月正式掛牌，由國立中興大學景觀與遊憩碩士學位學程教授蔡岡廷擔任首任董事長，擘畫台中市第1條捷運新亮點，請來曾為美國迪士尼知名動畫電影的旅美華裔動畫家劉大偉操刀，要以捷運在地故事吸引客源，將創意變生意，點子賺銀子。

交通局長王義川表示，捷運色彩計畫、音樂計畫、公共藝術計畫、指標計畫、聯合開發大樓招商、費率計畫、行控計畫、班車調度計畫等陸續展開，經營團隊成形，「捷運營運準備最重要的就是找對人！」

48歲的蔡岡廷扛起捷運營運重任，發揮本身專長的農地資源空間規畫、綠建築規畫設計、綠建材研發、綠色音環境規畫等，節能減碳的大眾運輸工具，捷運加入複合式交通運輸系統及智慧整合管理行列，市長林佳龍以「大台中崛起，從軌道運輸做起」，對捷運寄予厚望。

外界憂心「蚊子捷運」？蔡岡廷表示，捷運經營難以單靠票務收入創造盈餘，但規畫18座車站中，有6站共構站體是招商的黃金地段，吸引建設開發業者注意，釋出投資意願，加上捷運廣告收益，及開發「市民卡」，每刷1次卡提供2.1%費用，可集點數提供食物銀行公益。

蔡岡廷強調，捷運是交通運輸工具，也可包裝成特色的觀光列車，高架化捷運成為城市遊園專車，雖然不是地下化，但劣勢化優勢，凝聚人氣和賣點，與在動畫界大放異彩的劉大偉攜手打造有故事的台中在地捷運。

初步構想是將捷運沿站舊地名，當地的歷史，透過手中彩筆呈現有人情味的故事，到站音樂不受限捷運樂音，而是由地國小音樂班或社團創作音樂，增加識別性和認同感，蔡岡廷說，「要讓搭捷運變成台中人的光榮感！」

(中時)