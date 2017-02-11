菲南6.5強震 至少1棟建築倒塌電力中斷

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規模6.5強震昨晚侵襲菲律賓南方，引起居民驚慌逃出住家、電力中斷及至少造成1棟建築物倒塌。

美國地質調查所（USGS）指出，這次強震發生在菲國民答那峨島（Mindanao）附近，震央深度27公里。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）轄下太平洋海嘯警報中心（The Pacific Tsunami Warning Center）表示，這次地震未出現引發海嘯的威脅。

菲國地震研究機構指出，這次地震規模為6.7，震央位於南部的蘇瑞高市（Surigao）以北14公里處。

蘇瑞高市地震機構主管阿格尼雅（Daphne Agonia）表示，「地面有很多裂縫，部分橋樑也出現裂縫。」她說，餘震持續侵襲當地。

菲國南方媒體Mindanews引述新聞記者阿多拉朵（Danilo Adorador）指出，「我們情況不好，群眾相當恐慌。」

當地警察首長瑪加里（Anthony Maghari）表示，1間學校建築倒塌，其他許多建物也發現裂縫。蘇瑞高市許多居民因害怕海嘯出現而逃往高處。

他說，該市目前電力中斷，警方正在調查任何死傷情形。（譯者：中央社徐睿承）1060211

(中央社)