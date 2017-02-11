高雄》地震！在佛光山的山西人嚇壞了
今天清晨1點12分地牛翻身，佛光山警報器響了，應邀到佛光山表演麵食的中國大陸山西麵食團人員嚇壞了，有團員驚醒，直呼「這是元宵節禮物嗎？」，幸均無大礙。
佛光山今年燈會邀請山西麵食團於農曆年間在佛陀紀念館表演，今天凌晨的地震把團員們從睡夢中震醒，大家互傳訊息報平安；有團員關心大陸的情況，表示「福建也有明顯震感
。
這起地震除了雙北、基隆外，幾乎全台各地有感；各地最大震度分別是台南市6級、高雄旗山4級、高雄市區及屏東九如、嘉義市、雲林縣、彰化等3級，其他澎湖、台東、南投等地為2級，竹苗花宜為1級。
(中時)
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