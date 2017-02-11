台南強震停電 台南人臉書互問平安
「這個夜大家都平安嗎?」台南凌晨1時12分驚傳強震，規模最大6級，去年才剛經歷0206地震重創，時隔一年，再遇強震，勾起許多台南人噩夢般的回憶，台南市東區、南區部分路段也在地震當下停電，部分區域半小時後已經復電，但民眾多仍心有餘悸不敢入眠，「好可怕，誰還敢睡？」更多的是，許多台南人都在臉書po文互問彼此都平安嗎？
台南市去年小年夜前夕深夜地動天搖，後來，永康區維冠金龍大樓傳出倒塌意外，造成115人死亡，歸仁地區也有2人死亡，地震陰影仍揮之不去，元宵節凌晨又再傳出強震，目前雖未傳出意外，但地震卻已經 成為很多台南人噩夢。
台南市政府也在凌晨1時49分開設開設一級應變中心，稍早傳出有民眾在電梯受困但已經排除，另這起地震因台電2台變壓器跳脫，影響5萬957戶停電，經過搶修，已於1時40分恢復電。
(中時)
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