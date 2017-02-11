NBA》雷霆球迷若噓杜蘭特 韋少：隨他們去

韋斯布魯克(左)將與杜蘭特首度在雷霆主場交手。(美聯社資料照)

杜蘭特(Kevin Durant)轉戰勇士後，將於11日首度重返雷霆主場，受到球迷噓聲以待，幾乎是可預期的結果，面對昔日好戰友的處境，「韋少」韋斯布魯克(Russell Westbrook)並不打算多做評論，僅淡淡的說，「隨他們(球迷)去做想做的事。」

兩隊上回正面交鋒，韋少與杜蘭特的交手，至今讓人難忘，不過該場比賽，最後則由勇士以122比96大勝，如今兩人將在彼此都最熟悉的球場，再度上演精彩對決戲碼，眼前只想率雷霆二連勝的韋少，對球迷可能會狂噓杜蘭特，沒有特別的想法。

韋少認為，杜蘭特為奧克拉荷馬、為雷霆做了很多，不過球迷想如何對他，都是出於自己的決定，「我或者其他隊友，都不覺得有甚麼。這就只是場籃球賽，而我們會出場比賽，並完成它。」《CBSSport》記者賀伯(James Herbert)則指出，看現在球迷多對杜蘭特帶敵意，韋少就算要球迷別這麼做，噓聲恐怕也在所難免。

(中時電子報)