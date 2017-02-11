NBA》雷霆球迷若噓杜蘭特 韋少：隨他們去
杜蘭特(Kevin Durant)轉戰勇士後，將於11日首度重返雷霆主場，受到球迷噓聲以待，幾乎是可預期的結果，面對昔日好戰友的處境，「韋少」韋斯布魯克(Russell Westbrook)並不打算多做評論，僅淡淡的說，「隨他們(球迷)去做想做的事。」
兩隊上回正面交鋒，韋少與杜蘭特的交手，至今讓人難忘，不過該場比賽，最後則由勇士以122比96大勝，如今兩人將在彼此都最熟悉的球場，再度上演精彩對決戲碼，眼前只想率雷霆二連勝的韋少，對球迷可能會狂噓杜蘭特，沒有特別的想法。
韋少認為，杜蘭特為奧克拉荷馬、為雷霆做了很多，不過球迷想如何對他，都是出於自己的決定，「我或者其他隊友，都不覺得有甚麼。這就只是場籃球賽，而我們會出場比賽，並完成它。」《CBSSport》記者賀伯(James Herbert)則指出，看現在球迷多對杜蘭特帶敵意，韋少就算要球迷別這麼做，噓聲恐怕也在所難免。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。