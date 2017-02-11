0206台南地震周年剛過又地震 一度停電

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0206台南大地震剛過周年，台南市多數民眾半夜「震驚」陰影仍在，台南市11日凌晨1時12分發生芮氏規模5.6級地震，市區更出現6級震度，許多人再度從睡夢中嚇醒，半小時後，台南市應變中心一級開設，台南市消防局與警察局第一時間派員巡查，除東區一度停電外，尚無災情傳出。

台南市11日凌晨1時許發生的6級地震，與去年0206台南大地震同樣發生在半夜，多數民眾對一年前的地震夢靨記憶猶新，這回又在睡夢中被地震驚醒，驚慌程度難以言喻，網路上立刻被地震文洗版，市民奔相走告，同時互道平安。

台南市11日凌晨發生的地震，震央在高雄近海，芮氏規模5.6級，市區震度達6級，東區因一家變電所2台電壓器跳脫，影響用戶5萬餘戶，經台電搶修後，在1時40分恢復供電。

台南市政府在1時49分宣布成立一級災害應變中心，台南市長賴清德前往聽取災情彙整，消防局、警察局派員自各街道巡查，全市目前尚無災情傳出。

(中時)