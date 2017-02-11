不後悔 美非法移民遭遣返告白

這名遭遣返的非法移民母親坐在遣返車內望向窗外。(圖為亞利桑那州當地電視台ABC15新聞報導截圖)

CNN報導了這名母親的溫情告白。(照片取自CNN報導之影片截圖)

美國亞利桑那州一名非法移民母親昨天遭遣返回墨西哥，她感性告白表示，不後悔待在美國，「我做這一切都是為了愛」。

根據CNN報導，來自墨西哥的非法移民瑞尤絲(Guadalupe Garcia de Rayos)在亞利桑納州鳳凰城遭美國政府遣返回墨西哥。這是自2008年她因為持假的社安卡被捕以來，第8度遭逮捕，過去幾次她被捕後都能獲釋並與家人團聚，這次卻面臨被前返回原居地的命運。

瑞尤絲是在當地時間周三遭到逮捕並隨即在24小時之內被遣返。瑞尤絲的律師聲稱，她的案件是受到美國總統川普打擊非法移民政策直接影響的結果。不過美國移民與邊境執法局則表示，這宗案件跟其他案件沒有兩樣，都是犯了罪以後被安排遣返令然後時間到了就執行。

35歲的瑞尤絲在近20年前，她14歲的時候隨父母偷渡到美國，曾於2008年一次聯邦掃蕩職場行動中，因使用假的社安號碼被捕，一度入獄。

她說她不後悔自己的決定。瑞尤絲說，到美國並不是為了追求更好的生活，或者是為了用假的社安號碼工作，更不是為了甘犯川普行政命令下的遣返風險。她說：「真相是我在美國是為了我的小孩。為了要讓他們有更好將來，為他們而工作，而且我不後悔。」

她在當地時間周四被移交給墨西哥政府。她在被遣返回墨西哥後召開記者會做出上述告白，表示她是為了愛而留在美國。瑞尤絲有2個孩子，都是在美國亞利桑那州出生。她聲稱，將會持續奮鬥，讓他的孩子們可以繼續留在美國，讓他們的夢想得以實現。

(中時電子報)