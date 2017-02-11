凌晨強震網傳台南樓塌照片　網友拿舊照散布謠言

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網友拿去年震災倒塌照片，到網路散播樓塌不實謠言。（莊曜聰翻攝）

消息在PTT散播，有網友發現是假消息。（莊曜聰翻攝）

網友散布照片是新化京城銀行大樓，原址已經拆除。（資料照片，莊曜聰攝）

台南市近海地區凌晨1點12分發生強烈地震，近震央處規模達6級，嘉義及高屏地區也感受到4級震度，雖然未傳出重大災情，但去年強震陰影仍在，民眾睡夢中驚醒感到不安，此時卻有人在網路瘋傳大樓倒塌照片，指稱台南市區金華路有災情，引起ptt網友討論。

所幸立即有眼尖網友認出，照片是去年0206震災中倒塌的新化京城銀行大樓，留言不久即被刪除，有人痛罵這種惡作劇實在太可惡！也有人發起要肉搜散播謠言者。

新化區長鄭道立說，照片證實是去年倒塌，現已拆除的京城銀行，民眾不必恐慌。

(中時)