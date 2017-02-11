川普近期將推重大稅改計畫 美股再創高

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美股今天走強，受到美國總統川普誓言未來數週將推出重大稅改計畫的激勵，主要指數再創歷史新高。

台北時間今天上午2時20分，道瓊工業指數上漲103.24點，或0.51%，報20275.64點；標準普爾500指數上漲8.30點，或0.36%，報2316.17點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲24.289點，或0.42%，報5739.469點。（譯者：中央社徐睿承）1060211

(中央社)