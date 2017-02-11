地震高雄無重大災情 部分地區停水
台南市近海1時12分發生芮氏規模5.6地震，高雄市最大震度達3至4級，目前沒有重大災情回報，但各地陸續傳出零星狀況，高雄市長陳菊在臉書更新訊息，指高雄目前部分地區有停水電情形，市府團隊已聯繫台電等單位搶修恢復。另外，工務單位也啟動橋樑特檢作業，避免地震毀損橋樑路面，影響安全。
目前已知高市鳥松區、苓雅區有部分地區停電、停水，市府已通知台電協助了解狀況。
臉書不公開社團「爆料公社」也另闢「地震災情集中樓」，讓網友回報災情狀況，高市永安區有大樓水塔爆裂，頂樓一片汪洋，也有人貼出13樓高樓搖晃劇烈，家具東倒西歪照片，1家超市貨品散落一地，幸好均無大礙。
不過，部分網友趁亂貼出去年台南地震銀行大樓傾倒照片，透過LINE、臉書轉傳引發恐慌，也招致其他網友一陣撻伐，痛斥「真是唯恐天下不亂」。
(中時)
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